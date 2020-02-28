Лос-Анджелес, США, , 11:00 — REGNUM Разработчики из Respawn Entertainment анонсировали новое событие для Apex Legends под названием «Захват системы». Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован 27 февраля на официальном YouTube-канале игры.

В «Захвате системы» игроков ожидают новые элементы экипировки для персонажей Apex Legends. Ещё одним нововведением станет Evo-щит, который становится мощнее, когда его обладатель наносит урон противнику.

Событие продлится с 3 по 17 марта 2020 года. Напомним, Apex Legends — это многопользовательский соревновательный шутер в поджанре «королевская битва».

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