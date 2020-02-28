Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM Подозреваемый в двойном убийстве уроженец Индии задержан в Санкт-Петербурге. С 2001 года он находился в международном розыске за тяжкое преступление, совершенное в городе на Неве. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержать 45-летнего злоумышленника удалось в пятницу, 27 февраля, в 14:00 у дома 38 по улице Парашютной. «Мужчине избрана мера пресечения — заключение под стражу», — говорится в сообщении Главка МВД. Теперь расследование преступления, совершенного в Центральном районе Петербурга, будет возобновлено.

По данным издания «Фонтанка.ру», задержанного зовут Гилл Харпиндар Сингх. По данным следствия, именно он весной 2001 года выкинул на автостоянке на набережной Робеспьера мертвые тела двух мужчин, также уроженцев Индии. Тогда следователям удалось установить, что проживали они на улице Маяковского, а скончались от множественных травм органов дыхания.

Спустя 11 лет двое подозреваемых были задержаны, а органы следствия доложили о раскрытии двойного убийства. Тогда же были озвучены мотивы — жертв в их квартире лишили жизни ради сберкнижек, кредиток и личных вещей.

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