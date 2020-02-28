Токио, , 10:55 — REGNUM В Японии произошёл пятый случай смерти от коронавируса, заявил министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като. Об этом 28 февраля сообщается на сайте InfoReactor.ru.

На данный момент в Японии пневмонией коронавируса COVID-19 заразились более 200 человек. Основная масса заболевших являются пассажирами и членами экипажа круизного судна Diamond Princess.

Ранее сотрудники института естественных наук «Рикэн» и института здравоохранения префектуры Канагава создали тест для быстрого выявления вируса COVID-19. Он может диагностировать новый коронавирус всего за полчаса.

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