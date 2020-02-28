Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Более 30 человек, прибывших в Грузию из Китая, содержатся в карантине в качестве мер по противодействию распространения коронавируса COVID-19. Об этом 28 февраля сообщает грузинское Общественной телевидение со ссылкой на менеджера медицинского центра в Сачхере Майи Хеладзе.

По данным журналистов, 31 человек находятся в гостинице возле медицинского центра и трое были отпущены при условии, что будут находится в самоизоляции. Их квартиры специалисты предварительно осмотрели.

Хеладзе отметила, что граждане находятся на карантине восемь дней, и ни у кого нет признаков заболевания коронавирусом. Через неделю, если все будет благополучно, они смогут завершить карантинный режим.

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