Москва, , 10:42 — REGNUM Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни. Об этом сообщает 28 февраля ТАСС.

О кончине авиаконструктора сообщил источник в авиационно-строительной отрасли. Мартиросову было 84 года.

Роллан Мартиросов родился в 1935 году. В 1959 году он окончил Московский авиационный институт и приступил к работе в ОКБ-51 Министерства авиационной промышленности СССР. Мартиросов руководил разработкой вертикально взлетающего бомбардировщика, был главным конструктором фронтового бомбардировщика Су-34.