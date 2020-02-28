Пекин, , 10:41 — REGNUM Популярную игру Plague Inc. удалили из цифрового магазина App Store в Китае. Об этом 27 февраля на своём официальном сайте рассказали разработчики проекта.

По словам авторов игры, удаление произошло из-за наличия в ней «контента, который является незаконным в Китае». Вероятно, настоящей причиной является недавняя вспышка коронавируса.

Напомним, Plague Inc. — это игра, в которой геймеры создают смертоносный вирус и пытаются уничтожить человечество с его помощью. После вспышки коронавируса продажи Plague Inc. значительно выросли.

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