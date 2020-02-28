Москва, , 10:39 — REGNUM Соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов попал в базу Федеральной службы судебных приставов. В отношении него в середине февраля было возбуждено исполнительное производство на 56,5 тыс. рублей.

Читайте также: Московскому метрострою выставил многомиллионные претензии банк-банкрот

Уточняется, что производство было возбуждено ФССП по иску Московского метрополитена к организаторам летних протестов в Москве, сообщает RT.

Также по теме: Суд в Москве оставил без движения иск метрополитена к организаторам акций

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Московский метрополитен подал в Коптевский районный суд Москвы иск о компенсации ущерба от несанкционированных акций в Москве на 56,5 тыс. рублей. Ответчиками выступают оппозиционер Алексей Навальный и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Владимир Милов, Юлия Галямин, Иван Жданов, Александр Соловьёв, Олег Степанов и Илья Яшин. В октябре того же года Коптевский районный суд удовлетворил его.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль: иск московского метро к оппозиции подан в рамках закона