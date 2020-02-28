Новосибирск, , 10:37 — REGNUM Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вошёл в состав мирового списка референс-центров по диагностике и разработке вакцинных препаратов для профилактики и лечения коронавируса. Об этом сообщает Сибирское отделение РАН.

«Я бы хотела сказать и о том, что усилия наших учёных высоко оценены Всемирной организацией здравоохранения и научным сообществом, центр «Вектор» вошёл в состав мирового списка референс-центров по диагностике и разработке вакцинных препаратов для профилактики и лечения нового коронавируса», — отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время очередного заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое 26 февраля 2020 года провела заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России опасаются, что коронавирус нового типа может негативно повлиять на фармацевтический рынок в стране.

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