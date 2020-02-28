Миасс, Челябинская область, , 11:36 — REGNUM В челябинском Миассе глава муниципального предприятия «Городское хозяйство» отправлена под домашний арест. Об этом сообщает областное управление СКР.

Женщине уже предъявлено обвинение. Её обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи считают, что преступление произошло в 2019 году. Якобы директор подписала акт о выполнении строительного надзора, хотя на самом деле он не был выполнен. При этом работы подрядчик не закончил.

Всего местный бюджет понёс ущерб в сумме больше 1,6 млн рублей, отмечают в СКР.

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