Москва, , 10:41 — REGNUM В российском сегменте социальных сетей следует усовершенствовать методику борьбы с «фейками». Об этом 28 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на расширенном заседании рабочей группы ОП, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, речь идёт не о запретительных мерах. Напротив, вопросами регулирования информации должны заниматься сами социальные сети.

«Речь о саморегулировании. Есть примеры на Западе, что эти механизмы работают, и непонятно, почему наши коллеги не могут подобного рода механизмы внедрять», — сообщил Малькевич.

Читайте ранее в этом сюжете: Лоббисты помешали наделить блогеров ответственностью за фейки — член ОП РФ