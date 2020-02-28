Брюссель, , 10:33 — REGNUM Глава бельгийской студии Larian Studios Свен Винке первым поиграл в предстоящую игру Baldur's Gate 3 и поделился записью своего прохождения. Ролик опубликовали на YouTube-канале Stadia 27 февраля.

Винке решил начать прохождение за эльфа-вампира по имени Астарион. В своём приключении он исследовал мир, сражался с различными врагами и выстраивал отношения с членами команды.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Larian Studios выпустила первый трейлер Baldur's Gate 3. В нём команда наездников на драконах атакует летающий корабль, напоминающий гигантского кальмара.

Читайте ранее в этом сюжете: Летающий кальмар и бой в небе: опубликован первый трейлер Baldur's Gate 3