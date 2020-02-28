Алма-Ата, Казахстан, , 10:32 — REGNUM Алмалинский районный суд Алма-Аты приговорил мужчину, напавшего на прохожего с ножом, к шести годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал жителя Алма-Аты виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 7, ч. 2, ст. 106 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»).

Отмечается, что суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый раскаялся в своем поступке и возместил материальный ущерб потерпевшему, который простил нападавшего.

Отметим, в июне 2019 года на улице Жибек Жолы в Алма-Ате между двумя молодыми людьми произошла потасовка, в результате которой пострадал один человек. Он получил ножевое ранение и был госпитализирован.