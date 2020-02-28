Сеул, , 10:32 — REGNUM Пятьдесят стран мира ввели ограничения на въезд иностранцев, побывавшим на территории Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, двадцать пять стран и регионов вели полный запрет на посещение, еще двадцать пять — усилили карантинный контроль.

Список стран, запрещающий въезд иностранцам, побывавшим в Южной Корее, пополнился Коморскими и Мальдивскими островами, а в список стран, усиливших карантинные меры вошли Хорватия, Исландия, Украина, Босния и Герцеговина.

Известно, что власти Хорватии увеличили карантинный досмотр лиц, посещавших в последние две недели Китай и Южную Корею, до шести-десяти часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее выявили еще 256 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 2 022 человек.

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