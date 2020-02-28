Москва, , 10:28 — REGNUM Выросла за год доля граждан, уверенных, что Россия движется по верному пути — с 45% в феврале 2019 года до 53% в феврале 2020 года, приводит данные опроса «Левада-центр».

Мнения о том, что дела в стране идут в неправильном направлении, придерживаются 38% (в феврале 2019 года — 46%). Затруднились ответить 10% опрошенных.

Повысилось число граждан РФ, удовлетворенных деятельность губернатора того региона, в котором они живут, — за год с 56% до 65%. Не одобряют работу местных властей 32% (в 2019 году — 41%).

В опросе 20—26 февраля 2020 года приняли участие 1614 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей России в феврале 2020 года выросло доверие к институтам власти. Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 69% граждан страны.

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