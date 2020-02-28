Элиста, , 10:23 — REGNUM Статус «Дети войны» закрепили законодательно депутаты Народного хурала — парламента Калмыкии на заседании 27 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала.

В соответствии с принятым законом о «детях войны» для жителей Калмыкии, родившихся в период с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, установлен ряд мер социальной поддержки. В их числе — внеочередное оказание медицинской помощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; диспансеризация, скрининговые обследования с обеспечением доставки в медицинские организации лиц, проживающих в сельской местности; внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому. Также для «детей войны» предусмотрена ежегодная денежная выплата в размере 2 тыс. руб. ко Дню Победы.

Как отмечалось на заседании, разработка проекта закона велась давно. Сегодня подобные нормы действуют в 30 субъектах Российской Федерации.

Также на заседании был принят закон «О почетном звании Республики Калмыкия «Населенный пункт воинской доблести» — такое название будет присваиваться населенным пунктам Республики Калмыкия, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе боевых действий защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм.