Пермь, , 10:23 — REGNUM В Мотовилихинском районе Перми будет закрыт частный приют для пожилых людей. Причиной стали многочисленные нарушения в деятельности организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, предприниматель предоставлял услуги по соцобслуживанию пенсионеров. Однако в здании проверяющие выявили много нарушений требований пожарной безопасности и требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, здание приюта не приспособлено для обслуживания маломобильных пациентов. На 20 пациентов приходился один сотрудник приюта, что не обеспечивало качественный медицинский и надлежащий уход за здоровьем пожилых людей.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя закрыть приют. Требование удовлетворено. После вступления решения в законную силу судебные приставы приостановят работу организации.