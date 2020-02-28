Невинномысск, Ставропольский край, , 10:27 — REGNUM Дровяная отопительная печь, по предварительным данным, стала источником пожара в дачном доме в Ставропольском крае, в котором погибли два человека. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе СК РФ по региону.

Напомним, трагедия произошла рано утром 26 февраля в садовом товариществе «Мичуринец» в городе Невинномысске. После того как огонь был потушен, пожарные обнаружили тела двоих погибших. Ими оказались 47-летняя хозяйка дачного дома и ее 43-летний знакомый.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. По результатами проверки будет принято процессуальное решение.

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