Москва, , 10:18 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ о формировании межведомственного совета по общественному здоровью. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель министра Олег Салагай.

«В состав совета войдут представители Министерства спорта РФ, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Совета Федерации, Государственной думы РФ, Министерства цифрового развития, связи и коммуникации РФ, Министерства финансов РФ, Роспотребнадзора, а также ведущие эксперты отрасли», — говорится в информации.

Целью работы станет консолидация усилий органов власти, общественности и бизнеса в сфере общественного здоровья. Совет будет также выполнять координирующую функцию.

Салагай напомнил, что министерство последние годы ведёт работу по формированию системы общественного здоровья. Так, с 2009 по 2018 год потребление алкоголя у населения старше 15 лет снизилось c 16,8 до 9,3 литра в год на человека. Также с 2003 по 2017 год уменьшилась смертность от алкогольных отравлений (на 70%), алкогольных психозов (на 80%) и заболеваний печени (на 20%).

«Потребление табака снизилось с 39,4% в 2009 году до 29% в 2018 году», — написал замминистра.