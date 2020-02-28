Псков, , 10:18 — REGNUM В Пскове в связи с общегородским празднованием Масленицы в течение двух дней будет закрыт для транспорта центр города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, движение автотранспорта будет прекращено с 12:00 29 февраля до 19:00 1 марта.

Для транспорта будет закрыты улица Советская — от Октябрьской площади до улицы Детской и от улицы Советской до спуска на набережную реки Великой. Объезд возможен по Октябрьскому проспекту.

Основные масленичные мероприятия пройдут в Пскове 1 марта в Детском парке. Праздничная программа начнётся здесь ровно в полдень: это будет театрализованное представление проводов зимы, конкурсы и мастер-классы для детей. Сожжение чучела Масленицы состоится в 15:00 на набережной реки Великой в Амфитеатре.

Напомним, в 2019 году из-за непогоды чучело Масленицы в Пскове сжечь не смогли.

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