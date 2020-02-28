Омск, , 10:11 — REGNUM В Омске погода в марте ожидается на 2−2,5 градуса выше нормы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом, по данным синоптиков, частым явлением для марта являются морозные ночи.

По словам начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталии Криворучко, на конец марта приходится период активного снеготаяния. В связи с погодными аномалиями, весенние процессы в этом году могут начаться раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешняя омская зима может стать самой тёплой. В декабре, январе и феврале температура воздуха в Омской области была выше нормы, причём в феврале — на семь-восемь градусов.

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