Владикавказ, , 10:11 — REGNUM В Северной Осетии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Информация, распространяемая в соцсетях, — ни что иное, как фейк. Об этом заявил министр здравоохранения РСО-А Тамерлан Гогичаев.

По его словам, специалисты пограничной и таможенной служб, Роспотребнадзора, медики предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить проникновение вируса на территорию республики.

«Мы выполняем все меры предосторожности и профилактики. Прежде всего, это на границе, потому что мы — сопредельное государство. Здесь проезжает достаточно большое количество транспортных средств, туристов и транзитных пассажиров», — цитирует министра ВГТРК «Алания».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Грузии был обнаружен первый заболевший коронавирусом, который прибыл из Азербайджана. В связи с этим власти Южной Осетии приняли решение закрыть границу с Грузией с 20:00 27 февраля.