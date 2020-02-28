Биробиджан, , 10:17 — REGNUM Фракция «Единой России» в Заксобрании Еврейской АО единогласно проголосовала против законопроекта коммунистов о выплатах «детям войны». Коммунисты предлагали платить ежемесячно 1 тыс. рублей. Но единороссы сочли, что это слишком много.

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Как сообщила областная газета Набат, год назад коммунисты также добивались ежемесячных выплат для «детей войны». Но единороссы ЕАО поддержали только выплату по 1 тыс. рублей только один раз в году — ко Дню Победы. В этом году, в канун 75-летия Победы представители КПРФ были уверены, что их законопроект будет принят. Но фракция «Единой России» единогласно проголосовала против.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии участники Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы по 100 тыс. рублей. Различные выплаты получат все, кто так или иначе принимал участие в Победе над фашизмом.