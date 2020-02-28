Москва, , 10:10 — REGNUM Для предупреждения проникновения на территорию России коронавируса (2019-nCoV) въезд граждан Исламской Республики Иран временно ограничен. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Читайте также: Врачи рассказали о действиях при обнаружении симптомов коронавируса

Ограничение въезда в Россию для граждан Ирана вводится с 28 февраля 2020 года во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, кроме аэропорта «Шереметьево».

Подчёркивается, что предупредительные меры обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 февраля правительство РФ ввело временное ограничение въезда иностранных граждан с территории Республики Корея.

Читайте также: Правительство Южной Кореи намерено эвакуировать своих граждан из Ирана