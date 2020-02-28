Оренбург, , 10:08 — REGNUM Дублирующие жалобы, некорректные вопросы мешают расследованию резонансного уголовного дела о потребительском кооперативе «Семейная копилка», заявил председатель коллегии адвокатов Оренбурга и Оренбургской области, член совета областной адвокатской палаты Олег Левченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что по делу проходит более 900 потерпевших только в Оренбургской области. А кроме этого, выявлено около 200 потерпевших в других регионах. Если каждый начнёт подавать жалобу, то следователь не может проигнорировать эти обращения, значит, ему необходимо отрываться от дела на фиксацию жалоб и подготовку мотивированного ответа.

«Это однозначно отрывает от основной работы, которая, собственно говоря, заключается помимо расследовании уголовного дела еще в отыскании имущества либо денег, на которые возможно обратить взыскание. Но люди, к сожалению, недостаточно четко понимают, как работает машина правосудия. Им нужен сиюминутный результат и все деньги сразу. Это невозможно до того, пока не будет вынесен приговор, пока он не вступит в законную силу. И только после этого то имущество, которое будет изыскано следствием, оно будет распределено между потерпевшими. А на сегодняшний день как раз надо сделать акцент на раскрытии дела и обнаружении этого имущества. Это огромный труд», — сказал Левченко.

Он также сообщил, что у потерпевших нет квалифицированного юриста, и предложил бесплатную юридическую помощь городской коллегии адвокатов.

Напомним, в Оренбуржье расследуется громкое уголовное дело о потребительском кооперативе «Семейная копилка». Жертвами финансовой пирамиды стали более 900 оренбужцев. Глава кооператива находится под арестом. Ей инкриминируют мошенничество и легализацию денежных доходов, полученных преступным путем. Сам кооператив объявлен банкротом. Кроме оренбуржцев, жертвами финпирамиды стали жители еще четырех регионов. Около 200 потерпевших выявлено в Челябинской, Тюменской областях, а также в Татарии и Башкирии. Ущерб оценивается в 250 млн рублей. 27 февраля у здания Дома советов в Оренбурге прошли одиночные пикеты обманутых вкладчиков. Они выразили недовольство ходом следствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами оренбургской «Семейной копилки» стали жители четырёх регионов