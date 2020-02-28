Махачкала, , 10:04 — REGNUM Около 51,5 млн рублей выделено Дагестану в 2020 году на закупку спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации малых спорплощадок и физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Это примерно на 1 млн рублей больше, чем было перечислено на эти цели в минувшем году.

Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минспорта РФ по итогам состоявшейся 27 февраля рабочей встречи главы ведомства Олега Матыцина с министром по физической культуре и спорту Дагестана Магомедом Магомедовым.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития физкультуры и спорта, а также совершенствования спортивной инфраструктуры в регионе. Магомедов отметил, что в Дагестане имеется спортивная база по различным видам единоборств, но игровые виды спорта в республике не столь развиты.

«Нужна материально-техническая база. Например, в регионе любят хоккей, но нет необходимых условий для занятий этим видом спорта. Поэтому мне бы хотелось, чтобы в перспективе у нас появился ледовый дворец. Сейчас ведётся активная работа над его проектированием», — сказал дагестанский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Махачкале планируется построить двухэтажный ледовый дворец на 3,5 тыс. зрителей с двумя катками. Возведут спорткомплекс на участке площадью 6 га в районе бывшего ипподрома. Предполагается, что будущий дворец будет использоваться как в спортивных целях, так и для проведения культурно-массовых мероприятий.