Чебоксары, , 09:59 — REGNUM В Чувашии на рассмотрение регионального Госсовета внесён законопроект о запрете продажи снюса несовершеннолетним, а также их вовлечение в употребление их бестабачных аналогов. Проект разработала прокуратура республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту, предлагается запретить на территории Чувашии продажу «несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей и безникотиновых жидкостей, а также сосательных и жевательных смесей с содержанием никотина или его производных». Также предлагается запретить использовать и распространять снюсы в образовательных, оздоровительных и медицинских организациях, учреждениях социальной защиты и социального обслуживания, в организациях детско-юношеского спорта, культуры и искусства, а также на детских площадках.

Законопроект также включает запрет вовлечения детей в процесс использования снюса «путем покупки либо передачи», а также «предложения, требования употребить» смесь.

В прокуратуре Чувашии отмечают по итогам анализа оперативной обстановки, что в последнее время «получило распространение употребление несовершеннолетними бестабачных изделий сосательного и жевательного характера с высоким содержанием никотина».

«В технологии приготовления указанных смесей не используется табак — соответственно, антитабачное регулирование не затрагивает этот вопрос. Изделие выполнено на основе смеси растительных волокон (трав) и иных веществ, пропитанных никотином. Никотин — чрезвычайно сильный яд. В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему, в больших — вызывает её паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца. Многократное поглощение никотина формирует никотинизм — хроническое отравление, в результате которого снижается память и работоспособность. Влияние никотина изменяет работу всех систем органов, развивает психологическую и физическую зависимость», — говорят в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в ходе проверок в торговых точках республики изъято свыше 140 упаковок снюсов, из них большинство — в Чебоксарах. В Чувашии в конце декабря 2019 года отмечали, что в республике зарегистрировано 20 фактов обращений в больницы после употребления снюсов.

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