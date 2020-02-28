Москва, , 09:56 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский обнародовал экспертное заключение по результатам лабораторных исследований его кабинета и соседнего помещения.

В отобранных смывах с поверхности рабочего стола, рабочего кресла, стола заседаний, трубки телефона, патефона, стула, ручки двери, рук «Германа» (тренажер), наличие золотистого стафилококка, бактерии группы кишечной палочки, РНК ротавируса, РНК норовируса 2 генотипа, РНК астровируса, РНК вируса гепатита А не обнаружено, отмечается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Москвы провели экспертизу помещений фракции ЛДПР в Госдуме.

13 февраля Жириновский пришел на пленарное заседание в медицинских перчатках и заявил, что воздерживается от рукопожатий. Он сослался на данные ученых, согласно которым на руках человека находится более 30 тыс. микробов.

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