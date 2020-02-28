Махачкала, , 09:58 — REGNUM Благоустройство 109 дворов и 145 общественных территорий запланировано в Дагестане в 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели из федерального и регионального бюджетов в сумме направят более 1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ республики.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в этом году пройдут во всех 52 городах и районах Дагестана. В настоящее время в муниципалитетах проводится открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые включат в программу благоустройства.

По данным ведомства, в 2019 году в Дагестане по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» удалось благоустроить 228 дворов и общественных территорий, общий объем финансирования составил чуть более 1 млрд рублей. Всего на эти работы республика в 2020—2022 годы направит 2,8 млрд рублей из федерального бюджета и 28,5 млн рублей — из регионального.

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