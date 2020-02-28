Москва, , 09:54 — REGNUM В Москве честь Международного женского дня 8 марта вход в Музей Победы на Поклонной горе сделают бесплатным, сообщается на портале мэра столицы.

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В этот для женщин и других посетителей музея подготовили специальную праздничную программу, посвященную подвигам советских женщин во время Великой Отечественной войны.

Также пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции «Подвиг армии», викторина и мастер-классы. Зале полководцев можно будет послушать живую музыку и песни о войне.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, большинство женщин (38%) на 8 марта хотели получить в подарок турпутевку на отдых или экскурсию.

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