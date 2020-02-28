Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM Гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов останется под арестом. Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию защиты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доводы адвокатов не нашли понимания в суде.

«Постановление решено оставить без изменений», — заявила судья.

Ранее Ленинский районный суд отправил Кызласова под арест до 17 апреля 2020 года в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение апелляции закрыли от прессы. Кызласов обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере, за что гендиректор ОЭЗ может получить до 15 лет лишения свободы.