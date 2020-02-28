Сеул, , 09:58 — REGNUM В войсках Южной Кореи выявили 26 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По состоянию на 10:00 по местному времени 28 февраля вирус был обнаружен у пятнадцати представителей сухопутных войск, двух представителей военно-морских сил и у девяти представителей военно-воздушных сил.

Известно, что за прошедшие сутки вирус был выявлен у одного представителя военно-воздушных сил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее выявили еще 256 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 2 022 человек.

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