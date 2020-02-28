Пекин, , 09:48 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае составляет 78 824 человек, из них 36 117 полностью выздоровели (45,8%). Об этом сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что в настоящее время в медицинских учреждениях Китая находятся 39 919 человек, заразившихся коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае выявлено 327 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и зафиксировано еще 44 смерти от этой инфекции. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на материковой части Китая достигло 78 824, а число умерших — 2788 человек.

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