Ставрополь, , 09:46 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен обвинительный приговор ещё одному участнику протестной акции в ингушском городе Магасе. К 14 месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен Ибрагим Дугиев, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Как установил Железноводский городской суд, 25-летний участник несанкционированного митинга протеста против установления административной границы между Чечней и Ингушетией «нанёс росгвардейцу вред, не опасный для его жизни и здоровья». При этом судья исключила политический мотив в действиях Дугиева.

Напомним, что после беспорядков в Магасе в марте 2019 года были задержаны около 30 активных участников. Суд ранее признал виновными в противодействии органам правопорядка 14 человек. Практически все они получили небольшие сроки — до полутора лет — и выпущены на свободу.

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