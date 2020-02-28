Краснодар, , 09:45 — REGNUM Инвестора для завершения строительства ЖК «АРС-Аврора» в Краснодаре нашли региональные власти. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам совещания, состоявшемся 27 февраля, на котором обсуждались проблемные объекты в столице Кубани и в Новороссийске.

Как сообщил вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий сообщил, что в рамках дела о банкротстве предыдущего застройщика в Арбитражный суд поступило заявление от двух инвесторов, в том числе от группы компаний «АVА», которая готова завершить строительство ЖК «АРС-Аврора» в Краснодаре к августу 2021 года. Стоимость выкупа зданий и завершения работ оценивается в 1,3 млрд рублей: 500 млн рублей — собственные средства застройщика, 800 млн — заемные средства. Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко отметил, что компания-инвестор уже достаивала ряд проблемных домов, подчеркнув: дольщики должны получить свои квартиры в четко обозначенный срок.

Инвестор найден и для завершения ЖК «Марсель» в Новороссийске — в настоящее время объект готов на 64%, работы здесь не ведутся. Достроить ЖК готова строительная компания «Новатор». Дом планируют ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.

Напомним, в 2019 году на Кубани было сдано 50 долгостроев, на 2020 год запланировано завершение строительства ещё сотни домов.