Ставрополь, , 09:54 — REGNUM Арбитражный суд Ставропольского края рассмотрит заявление вдовы народного артиста СССР Иосифа Кобзона о банкротстве зарегистрированного в Ставрополе бизнесмена Вагифа Пейсахова, который задолжал исполнителю $25 млн. По делу возбуждено производство, заседание назначено на 25 марта, сообщается в материалах, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Ранее вдова певца Нинель Кобзон обращалась с таким же заявлением в Арбитражный суд Москвы. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что должник зарегистрирован в Ставрополе, поэтому дело было направлено для рассмотрения в краевой Арбитражный суд.

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Осенью 2016 года Одинцовский суд Московской области приговорил Пейсахова к шести годам колонии, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Установлено, что бизнесмен неоднократно одалживал у Кобзона деньги, но обратно их не вернул. Сумма накопившегося долга составила $25 млн.

По данным СМИ, Пейсахов занимал у артиста деньги якобы на развитие бизнеса, но позднее сообщил ему, что проиграл их в покер. После этого Кобзон обратился в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что Пейсахов ввел певца в заблуждение и возвращать деньги не собирался.