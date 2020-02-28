Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Следствие ходатайствовало перед судом Петербурга об изменении меры пресечения экс-гендиректору ОАО «Метрострой» Николаю Александрову, которого обвиняют в многомиллионном хищении средств, выделенных на строительство Фрунзенского радиуса метро Петербурга. Однако водворить Александрова в СИЗО вместо домашнего ареста следователям не удалось, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В качестве обоснования более строгой меры следствие указало на то, что обвиняемый проверяется на причастность к еще одному преступлению, связанному с хищением средств при строительстве метро, а также якобы замечен в неоднократном нарушении условий домашнего ареста.

Рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения в Дзержинском районном суде Петербурга началось вечером 27 февраля, длилось более шести часов и завершилось глубокой ночью.

В суде следователь заявил, что Александров неоднократно нарушал условия домашнего ареста. Было установлено, что обвиняемый пользовался мобильной связью, осуществляя звонки на номера абонентов, неизвестных как контролирующему органу, так и следствию. Сам обвиняемый не мог объяснить, кому он звонил.

Также следствие указало, что в месте отбывания домашнего ареста есть доступ к интернету и технические средства подключения. Помимо этого, у Александрова было найдено огнестрельное оружие, которое хранится с нарушением установленных законом правил, а 21 февраля обвиняемый отсутствовал в квартире около часа.

«Ориентировочно, он был в медицинской клинике «Меди», но документальных сведений об этом нет, и даже если Александров действительно там был, то уведомлять о своем отъезде он никого не стал», — пояснял следователь. Он добавил, что Александров не содействует следствию.

Сам Александров и его адвокаты категорически возражали против удовлетворения ходатайства, отрицая все нарушения. К часу ночи суд следствию в помещении Александрова под стражу отказал.

Как отметили в пресс-службе, в ходе процесса было установлено, что Александров действовал с разрешения следователя. В качестве подтверждения у его защиты были соответствующие документы. Что касается звонка, то его совершила супруга при активации сим-карты, приобретенной по согласованию со следствием.

«Сведений об использовании сети интернет нет. Практически все «непонятные» звонки были 23.12.2019, когда обвиняемый еще был под стражей. Таким образом, оснований для изменения меры нет», — резюмировали в суде.

Напомним, экс-директор «Метростроя» был задержан 10 декабря 2019 года вместе с гендиректором филиала управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым. По версии следствия, все они вступили в сговор, чтобы заключить подложный договор о закупке щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса. Сумма причинённого ущерба составила 178 млн рублей. Позже Александрова перевели под домашний арест.

Второй вменяемый Александрову эпизод касается поставки кабельной продукции для электромонтажных работ на Фрунзенской линии метрополитена на сумму не менее 153,2 млн рублей. Следствие считает, что в закупке этой продукции не было никакой необходимости, однако Александров и неустановленные лица убедили всех в том, что необходимость есть, заключили фиктивный договор поставки с ООО «Опт-Юнион», перечислили деньги, подписали необходимые документы, но кабельная продукция поставлена не была. Денежные средства соучастники обналичили.

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