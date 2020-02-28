Москва, 28 февраля 2020, 09:46 — REGNUM За прошедшие сутки на территории России новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 не зарегистрировано. Об этом 28 февраля сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск
В ведомстве также отметили, что за последние сутки первые случаи заболевания были зафиксированы в Дании, Эстонии, Нидерландах, Сан-Марино и Нигерии.
Ранее замглавы минздрава Нижегородской области Светлана Белозёрова опровергла слухи о том, что в регионе появились случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.
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