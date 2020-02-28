Москва, , 09:46 — REGNUM За прошедшие сутки на территории России новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 не зарегистрировано. Об этом 28 февраля сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 28.02.2020 составляет 83 368 подтверждённых случая (прирост за сутки 1219 случаев; 1,5%)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что за последние сутки первые случаи заболевания были зафиксированы в Дании, Эстонии, Нидерландах, Сан-Марино и Нигерии.

Ранее замглавы минздрава Нижегородской области Светлана Белозёрова опровергла слухи о том, что в регионе появились случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

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