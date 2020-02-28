Тбилиси, , 09:49 — REGNUM Пациент, инфицированный коронавирусом COVID-19, который был выявлен в Грузии, в лечении не нуждается. Об этом 27 февраля сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

«Состояние инфицированного удовлетворительное. Он даже не нуждается в лечении… У него нет ни температуры, ни жалоб», — рассказала Эзугбая.

Также, по ее словам, лабораторные исследования не выявили патологических изменений у пациента. Он просто находится под наблюдением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 26 февраля был зафиксирован первый инфицированный новым коронавирусом. Он прибыл из Ирана через Азербайджан.

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