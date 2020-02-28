Москва, , 09:50 — REGNUM Условия содержания в СИЗО гендиректора и основателя компании «Т-Платформа» Всеволода Опанасенко грубо нарушены. Об этом 28 февраля заявил член ОНК Москвы Александр Хуруджи, который посетил арестованного бизнесмена.

По словам наблюдателя, Опанасенко несколько дней назад перевели в камеру с худшими условиями. Там содержат подозреваемых по статьям, не связанным с предпринимательством, например, по статье о наркотиках.

Родственники бизнесмена опасаются, что таким образом на Опанасенко оказывают давление, однако в СИЗО-5 «Водник» заявили, что просто не знали о роде деятельности арестанта. Хуруджи назвал аргумент администрации СИЗО странным и отметил, что учреждение не переполнено, а значит, заключённых можно группировать по преступлениям, в которых их обвиняют.

Как сообщало ИА REGNUM, Опанасенко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело касается госконтракта на поставку МВД отечественных компьютеров.

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