Брюссель, , 09:37 — REGNUM В сети появился первый трейлер предстоящей ролевой игры Baldur's Gate 3. Его 27 февраля на своём YouTube-канале опубликовали журналисты из IGN.

В ролике показано воздушное сражение между двумя сторонами: наездниками на драконах и таинственным летающим кораблём, похожим на гигантского кальмара. Дата выхода игры пока не сообщается.

Напомним, разработкой Baldur's Gate 3 занимается бельгийская студия Larian Studios. Она наиболее известна проектами из серии Divinity.

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