Кейптаун, , 09:35 — REGNUM Президент ЮАР Сирилл Рамафоса постановил репатриировать около 132 граждан страны, находящихся в китайском городе Ухань, эпицентре текущей вспышки коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации президента.

По информации журналистов телерадиокомпании, об этом решении было объявлено вечером в четверг, 27 февраля, после экстренного заседания правительства, которое было инициировано по просьбе семей южноафриканцев, проживающих в Ухани.

Не было установлено никаких точных сроков репатриации, однако в правительстве заявили, что 132 гражданина, из 199 проживающих в Ухани южноафриканцев, подали запросы на возвращение на родину.

Ни один из них не был заражен коронавирусом и не имеет каких-либо симптомов респираторного заболевания, однако по прибытии в ЮАР репатриированные граждане будут помещены в карантин сроком на 21 день в качестве «меры предосторожности», говорится в заявлении администрации президента.

«Правительство поддерживает постоянную связь с семьями всех пострадавших лиц, и соответствующие ведомства приняли необходимые меры для их репатриации», — добавляется в заявлении.

Для оказания помощи во время процесса репатриации и организации карантина будет задействован медицинский и военный персонал.

Напомним, что национальная авиакомпания ЮАР South African Airlines ранее отменила прямые рейсы в Китай.

По информации корреспондентов, коронавирус продолжает распространяться в Африке. В четверг, 27 февраля, Нигерия стала первой страной Африки к югу от Сахары, сообщившей о подтвержденном случае коронавируса. Заболевший пациент — гражданин Италии, который работает в Нигерии и вылетел в коммерческую столицу страны, Лагос, из Милана 25 февраля.