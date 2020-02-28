Цхинвал, , 09:26 — REGNUM Закрыть границу с Грузией решил Совет безопасности Южной Осетии в связи с обнаружением в соседней стране человека, зараженного коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Анатолия Бибилова.

«Вирус распространяется по всему миру, сейчас он добрался до соседней Грузии. Это серьезный вызов для Южной Осетии, и реакция должна быть оперативной, в то же время взвешенной и правильной», — сказал Бибилов на заседании Совбеза Южной Осетии 27 февраля.

По данным пресс-службы Комитета государственной безопасности республики, по итогам заседания Совета безопасности принято решение закрыть границу с Грузией с 20:00 27 февраля. На какой период введена данная мера, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Грузии был обнаружен первый заболевший коронавирусом. Он прибыл с территории Азербайджана и был изолирован.

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