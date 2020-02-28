Тегеран, , 09:22 — REGNUM По словам официальных лиц Исламской Республики Иран (ИРИ), из-за вспышки коронавируса в стране отменили пятничные молебны в различных городах страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 февраля.

Согласно заявлению Комитета по политике проведения пятничных молитв в Иране и в связи с запросами министерства здравоохранения Ирана и Национального штаба по борьбе с коронавирусом, молитвы не будут проводиться в 23 иранских городах, включая Тегеран, Кум, Мешхед, Тебриз, Хамедан, Исфаган, Шираз, Ахваз, Сари и т.д. Молебны пройдут в городах, которые еще не охвачены вирусом, говорится в сообщении.

По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Иране достигло 245, а число погибших возросло до 26.

Коронавирус (COVID-19), происходящий из Китая, превращается в глобальную пандемию, и по меньшей мере 44 страны, включая страны Ближнего Востока, сообщают о случаях заболевания этим вирусом. Согласно последним данным, коронавирус вызвал 2800 смертей, в то время как у 80 000 человек по всему миру было выявлено данное заболевание.