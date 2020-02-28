Оренбург, , 09:08 — REGNUM В Оренбурге прокуратура внесла представление главе муниципалитета Владимиру Ильиных, где потребовала принять незамедлительные меры к сносу аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в городе должны были в конце 2017 года снести около 300 пустующих аварийных многоквартирных домов. Однако до сих пор неснесёнными остается 157 ветхих зданий.

В администрации проводят мероприятия по подготовке 61 дома к фактическому сносу. «Однако вопрос о ликвидации еще 53 зданий не решается из-за бездействия либо некорректной работы чиновников», — сказали в прокуратуре.

В областной прокуратуре отметили, что ситуация со сносом аварийных домов свидетельствует о низкоэффективной работе мэрии по распоряжению муниципальным имуществом: «По сути, непригодные к использованию здания продолжают занимать муниципальную землю, способную приносить доходы в бюджет, негативно влияют на инфраструктуру и облик города. Более того, они представляют потенциальную опасность для населения из-за неустойчивости конструкций, а также по причине их использования в качестве пристанищ лицами без определенного места жительства».