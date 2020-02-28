Тбилиси, , 09:09 — REGNUM Меры по недопущению распространения коронавируса COVID-19 на территории Грузии 27 февраля опубликовало грузинское министерство внутренних дел.

В сообщении ведомства говорится, что в список государств, в которых высок риск заражения новой болезнью внесены Китай, Иран, Южная Корея и Италия. Все, кто прибывает из этих стран, на пограничных пунктах проходят обязательный медицинский осмотр.

Отмечается, что круглосуточно дежурят бригады в трех аэропортах страны: Тбилиси, Батуми и Кутаиси, а также на наземных пограничных пунктах: «Красный мост», «Садахло», «Сарпи» и «Дариали». На другие пункты, в случае необходимости медиков вызывают.

Кроме того, введены ограничения свободного передвижения в погранично-пропускных пунктах представителей СМИ.

Стоит отметить, что 27 февраля стало известно об отказе пограничников пропустить на грузинскую территорию двух гражданок Грузии, у которых не наблюдалось признаков заболевания. Они возвращались из Ирана через Азербайджан, и им предложили пройти карантин. Женщины отказались и предпочли остаться на азербайджанской территории.

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