Красноярск, , 09:11 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин заявил о необходимости пересмотра федерального закона, требующего пожизненного содержания бездомных собак. Об этом 28 февраля сообщает региональный портал Newslab.ru.

Горячая для Красноярска тема нападения на людей агрессивных бездомных собак была поднята Ерёминым на конференции сибирских и дальневосточных городов, прошедшей 27 февраля в Новосибирске. Позднее о своей оценке ситуации с законом, который «перетянул одеяло в обратную сторону — когда собаки находятся под защитой от людей, а люди от собак — нет», красноярский мэр написал и в своём Instagram.

По мнению Ерёмина, в настоящее время федеральный закон, который должен защищать бездомных собак от жестокого обращения, буквально «зажал нас [муниципальные власти] в тиски». От нападения на людей, по его словам, не спасает даже стерилизация собак.

«Сейчас мы инициативно готовим именно чрезвычайные, экстренные изменения в этот закон», — написал Ерёмин, подчеркнув, что как глава города сделает всё возможное, чтобы эти предложения «услышала федерация».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее муниципальный чиновник был арестован в Красноярске после того, как в Кировском районе Красноярска была обнаружена женщина, которая, предположительно, погибла от укусов бродячих собак.

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