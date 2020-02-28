Москва, , 09:05 — REGNUM При недомогании после возвращения из зарубежных стран необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.

По его словам, необходимо позвонить в скорую, описать свои симптомы и получить рекомендации, поскольку при походе в больницу «есть риск заразить кого-то еще в случае, если у вас действительно коронавирус».

Эксперты отмечают, что отличить симптомы коронавируса от гриппа или ОРВИ практически невозможно, так как эти болезни имеют очень похожую симптоматику. Единственное отличие коронавируса от гриппа это то, что у гриппа высокая температура, что не характерно для нового коронавируса, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань, может негативно повлиять на фармацевтический рынок в России. Речь идёт о вероятных трудностях с производством лекарств. В частности, антибиотиков, жаропонижающих и жизненно необходимых и важнейших лекарственных.

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