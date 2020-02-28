Новосибирск, , 08:58 — REGNUM Новосибирский аэропорт «Толмачёво» по итогам 2019 года обслужил на субсидируемых региональных воздушных линиях 386 тыс. пассажиров — пассажиропоток вырос в семь раз (по сравнению с 2018 годом), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Причиной существенного роста пассажиропотока является включение в список субсидируемых новых направлений — Воронеж, Нижний Новгород, Пермь, Сургут, Улан-Удэ, Новый Уренгой, Нижневартовск, Новокузнецк», — пояснили в «Толмачёво».

Отметим, что ппрограмма государственной поддержки региональных авиаперевозок в 2019 году действовала на 19 маршрутах. В софинансировании участвовало и правительство Новосибирской области.