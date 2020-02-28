Барнаул, , 08:57 — REGNUM В Алтайском крае детей, больных сахарным диабетом, вынуждают лечить неким отечественным аналогом после того, как в регион перестали поступать импортные инсулины — хумалог и лантус. Как сообщает ИА «ПолитСибРу», обеспокоенные этим обстоятельством родители 2 марта намерены выйти на митинг, он пройдёт в Барнауле, возле здания регионального министерства здравоохранения.

Как пояснила Марина Ермилова — председатель Алтайской краевой общественной организации, представляющей интересы пациентов с сахарным диабетом, в аптеках больным детям предложили совершенно незнакомый отечественный аналог.

«Родители возмущены. Они не понимают, как аналог, который не апробирован и не имеет широких клинических исследований, можно применять на собственного ребенка?» — задаётся вопросом Ермилова.

Со ссылкой на мнение главного российского эндокринолога Ивана Дедова, она также отметила, что клинические испытания предлагаемого аптеками отечественного аналога инсулина на детях не проводились, эксперт не рекомендует применять эти препараты на детях в течение года.

Проблема стала предметом обсуждения на круглом столе, организованном региональным минздравом. Но когда начальник отдела организации медпомощи детскому населению Елена Ершова попросила узких специалистов прокомментировать вопрос апробации, приглашенный эндокринолог пояснил, что он специализируется на взрослых, поэтому вопросом не владеет.