Амстердам, , 08:53 — REGNUM Представителем торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана в Нидерландах назначен дипломат Бой Франк, сообщили 27 февраля в пресс-службе МИД республики.

26 февраля состоялась церемония вручения документа о полномочиях представителя, который должен продвигать интересы Узбекистана. Свидетельство, подписанное председателем ТПП Узбекистана Адхамом Икрамовым, выручил посол республики Дильёр Хакимов.

Представитель ТПП должен будет продвигать торговый, экономический, инвестиционный, туристический и бизнес потенциал Узбекистана в Нидерландах. Кроме того, в задачи Франка также входит привлечение компаний в инвестиционные проекты.

Напомним, 13 февраля 2020 года делегация Узбекистана представила в учебном центре DOB-Academy в Нидерландах энергетический потенциал республики.